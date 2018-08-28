День города-2018 в Казани: какие улицы перекроют и когда

СЕГОДНЯ 12:37 2018-08-28T12:37:55+03:00

Ограничения будут действовать в течение нескольких дней - 28, 29, 30 и 31 августа

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Столица Татарстана готовится к празднованию Дня города-2018 и Дня республики. В связи этим в Казани будут ограничивать движение транспорта на площади Тысячелетия с 22.00 28 августа до 6.00 29 августа и с 20.00 29 августа до 6.00 31 августа.

А 30 августа с 7.00 и до полуночи проехать нельзя будет по улице Сибгата Хакима на участке от улицы Декабристов до улицы Абсалямова.

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