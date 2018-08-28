День города-2018 в Казани: какие улицы перекроют и когда
Столица Татарстана готовится к празднованию Дня города-2018 и Дня республики. В связи этим в Казани будут ограничивать движение транспорта на площади Тысячелетия с 22.00 28 августа до 6.00 29 августа и с 20.00 29 августа до 6.00 31 августа.
А 30 августа с 7.00 и до полуночи проехать нельзя будет по улице Сибгата Хакима на участке от улицы Декабристов до улицы Абсалямова.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Из-за празднования 100-летия Юдино запретят парковку и перекроют улицы (подробности)
В Татарстане запустили первое в Европе беспилотное такси (подробности)
«Почему мы должны ждать?»: учителя Набережных Челнов жалуются на то, что им не заплатили за работу (подробности)
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»
Еще больше материалов по теме: «О закрытии дорог в Казани и Татарстане»