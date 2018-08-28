2018-08-28T12:37:55+03:00
Авто

День города-2018 в Казани: какие улицы перекроют и когда

Ограничения будут действовать в течение нескольких дней - 28, 29, 30 и 31 августа
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Столица Татарстана готовится к празднованию Дня города-2018 и Дня республики. В связи этим в Казани будут ограничивать движение транспорта на площади Тысячелетия с 22.00 28 августа до 6.00 29 августа и с 20.00 29 августа до 6.00 31 августа.

А 30 августа с 7.00 и до полуночи проехать нельзя будет по улице Сибгата Хакима на участке от улицы Декабристов до улицы Абсалямова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из-за празднования 100-летия Юдино запретят парковку и перекроют улицы (подробности)

В Татарстане запустили первое в Европе беспилотное такси (подробности)

«Почему мы должны ждать?»: учителя Набережных Челнов жалуются на то, что им не заплатили за работу (подробности)

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»

Еще больше материалов по теме: «О закрытии дорог в Казани и Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Музыки не будет: в Чувашии за долги приставы арестовали гармонь и пианино
"Ак Барс" хочет обменять пойманного пьяным за рулем форварда
В 2018 году в Татарстане на выполнение 31 госпрограммы потратят 254,6 миллиарда рублей
В Чебоксарах особо опасного рецидивиста будут судить за то, что он насмерть забил женщину
"Ак Барс" может усилиться защитником "Нэшвила"
В Татарстане экс-полицейского начальника задержали за взятку в 500 тысяч рублей
Два казанских композитора стали лауреатами всероссийского конкурса сочинителей
Житель Марий Эл, освободившийся из колонии этим летом, пойдет под суд за изнасилование своей матери
Из-за празднования 100-летия Юдино запретят парковку и перекроют улицы
В Казани водитель иномарки сбил ребенка и сбежал
Житель Чебоксар, отсидев 17 лет за секс-насилие над детьми, снова пойдет под суд за приставание
В Татарстане на АЗС из-за вспышки газо-воздушной смеси пострадал заправщик
В Татарстане впервые построят двухуровневый пляж за 9,6 миллиона рублей
В школах Казани обновят асфальт
В Набережных Челнах БТР протаранил грузовик
В казанском парке устроят дискотеку 70-х
День знаний в Чебоксарах будет безалкогольным