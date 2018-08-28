2018-08-28T12:23:32+03:00
Происшествия

Житель Марий Эл, освободившийся из колонии этим летом, пойдет под суд за изнасилование своей матери

Утверждается, что перед надругательством над родительницей мужчина избил ее, в том числе и кочергой
Олег ЛУГОВОЙ
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Следователи собрали достаточную доказательственную базу, в связи с чем после утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд.Следователи собрали достаточную доказательственную базу, в связи с чем после утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд.Фото: Иван ПЕТРОВ
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42-летнего жителя Марий Эл обвиняют в изнасиловании.

Как следует из материалов уголовного дела, 14 июня текущего года мужчина освободился из колонии условно-досрочно. Он был осужден за причинение тяжкого вреда здоровью.

Выйдя на волю, обвиняемый решил вернуться домой, в одну из деревень Звениговского района. Отметив выход на свободу, пьяный мужчина в ночь на 15 июня решил изнасиловать свою 62-летнюю мать.

Чтобы сломить сопротивление женщины он сначала ударил ее кулаком по лицу, а потом еще и кочергой по уху и лишь потом надругался.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем после утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в следственном комитете Марий Эл.

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