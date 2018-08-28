2018-08-28T12:07:28+03:00
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Из-за празднования 100-летия Юдино запретят парковку и перекроют улицы

Постановление об этом подписано в Исполкоме Казани
Олег ЛУГОВОЙ
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К примеру парковку на ряде улиц запретят уже в этот вторник с 21.00.К примеру парковку на ряде улиц запретят уже в этот вторник с 21.00.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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В связи с подготовкой и самим празднованием 100-летнего юбилея казанского поселка Юдино там вводится ряд временных ограничений для автомобилистов.

С 21.00 28 августа до 9.00 29 августа в Юдино будет запрещена парковка и остановка машин на улицах Бирюзовая и Лейтенанта Красикова - от дома №1а по Бирюзовой до Ферганской; на улице Ильича - от паровоза-памятника до Революционной; на улице Черемховская – от Красикова до Яна Юдина.

А с 6.00 до 21.00 29 августа это ограничение будет действовать на улице Революционная.

Кроме того, в день празднования 100-летия Юдино – 29 августа, с 9.00 до 21.00 перекроют проезд по улицам Бирюзовая и Красикова - от дома №1а по Бирюзовой до Ферганской; по улице Ильича - от паровоза-памятника до улицы Революционная; по улице Черемховская - от Красикова до Яна Юдина.

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