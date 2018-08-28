В Казани водитель иномарки сбил ребенка и сбежал

СЕГОДНЯ 11:58 2018-08-28T11:58:03+03:00

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Накануне днем около дома №15 на улице Сибгата Хакима, в столице Татарстана водитель автомобиля «Киа Серато» при повороте налево по каким-то причинам решил не уступать дорогу 13-летней девочке, как того требуют правила дорожного движения.

В итоге иномарка сбила ребенка. При этом водитель не только не поспешил на помощь пострадавшей девочке, а к тому же поспешил скрыться с места дорожно-транспортного происшествия.

Прибывшие медики «скорой» диагностировали у девочки ушиб ноги и закрытую травму живота.

- Просьба ко всем возможным очевидцам данного происшествия откликнуться по телефонам: (843) 5-333-819, 5-333-848, - сообщает Госавтоинспекция Казани.

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