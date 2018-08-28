2018-08-28T11:48:53+03:00
Происшествия

Житель Чебоксар, отсидев 17 лет за секс-насилие над детьми, снова пойдет под суд за приставание

Спустя всего два года после освобождения мужчину обвинили в развращении 11-летнего мальчика
Олег ЛУГОВОЙ
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Жертвой разврата стал 11-летний мальчик.Жертвой разврата стал 11-летний мальчик.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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71-летний житель Чебоксар обвиняется в развратных действиях в отношении малолетнего.

По версии следствия, в июне этого года в парке культуры и отдыха «Лакреевский лес» столицы Чувашии мужчина присел на скамейку рядом с незнакомым 11-летним мальчиком. Для начала он завел с ребенком беседу на сексуальную тему, а потом и вовсе предложив ему совершить «действия сексуального характера».

Сообщение об этом поступило в полицию на следующий день. Тем не менее стражам порядка удалось довольно быстро выйти на след подозреваемого и задержать его. Мужчину поместили под стражу.

Оказалось, что чебоксарец уже привлекался у уголовной ответственности за секс-насилие над детьми. Он был приговорен к 17 годам колонии и освободился всего лишь в 2016 году.

- В его действиях усматривается особо опасный рецидив. Согласно заключению судебной экспертизы, оснований для признания мужчины невменяемым не имеется, - сообщают в СУ СКР Чувашии. – Расследование завершено, все материалы направлены в суд.

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