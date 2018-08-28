2018-08-28T10:59:50+03:00
Общество

В Татарстане впервые построят двухуровневый пляж за 9,6 миллиона рублей

Деньги выделили из республиканского бюджета
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Стало известно, что к октябрю в Мамадыше, на правом берегу реки Вятки, появится первый в Татарстане двухуровневый пляж. На его строительство из бюджета республики выделили 9,6 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, площадь пляжа в целом составит 4 025 квадратных метров. Работы будут проводиться в несколько этапов.

Так, в первую очередь будут построены временные подъездные дороги, водопровод, двухровневая бетонная подпорная стена, три лестничных спуска, внутренний и внешний дренаж.

Помимо всего этого здесь будут установлены пандусы для маломобильных групп населения и автомобилей. Последним штрихом первой очереди станет завоз песка и запонение уровней.

Работы должны быть закончены не позднее 20 октября 2018 года. Поэтому покупаться и позагарать на новом пляже можно быть лишь следующим летом.

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