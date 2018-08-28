В Набережных Челнах БТР протаранил грузовик

СЕГОДНЯ 10:17 2018-08-28T10:52:46+03:00

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Минувшей ночью в Набережных Челнах произошло не совсем обычное ДТП. В аварию на Орловском кольце угодил военный БТР. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, броневик не уступил дороогу грузовику МАЗ, который двигался по кольцу.

- Ночью на кольце светофоры жёлтым моргают, получается путаница, БТР не уступил дорогу, ехавшему по кольцу. МАЗу. Очень часто такие аварии в этом месте, проблема не решается, - сообщил один из очевидцев в соцсети "ВКонтакте".

В результате ДТП никто не пострадал. А вот что касается машин, то оба транспортных средства получили повреждения.

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