В казанском парке устроят дискотеку 70-х

СЕГОДНЯ 09:58 2018-08-28T09:58:26+03:00

Потанцевать под ретро-шлягеры можно будет 29 августа

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В ближайшую среду, 29 августа в парке имени Урицкого казанцы смогут временно окунуться в атмосферу 70-х годов прошлого века. На один вечер в парке будет организована танцплощадка, где будут звучать любимые мелодии 70-х.

Посетители смогут потанцевать под живую музыку настоящего ВИА – «Городские пижоны», увидеть старые фотографии и даже примерить на себя модные вещи из гардероба тех времен. Начало мероприятия в 19.00.

Как отметила директор ЦКС «Московский» Наиля Мустафина, танцплощадка в парке была особым культурным явлением в 70-х годах прошлого века по всей стране. Она была центром молодежной жизни и своего рода концертной площадкой любительских вокально-инструментальных ансамблей, всплеск развития которых также пришелся на 70-е.

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