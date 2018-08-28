День знаний в Чебоксарах будет безалкогольным
В Чебоксарах 1 сентября на всей территории города запретят продавать спиртные напитки. Дело в том, что согласно постановлению Кабмина Чувашии «Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории Чувашской Республики», в День знаний розничная торговля алкоголем запрещена.
Так что желающим пропустить стаканчик-другой чего-нибудь спиртосодержащего придется либо потерпеть до 2 сентября, либо отправляться в кафе, рестораны или бары. В заведениях общественного питания реализация спиртного в День знаний разрешена.
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