Полузащитник "Рубина" сыграет за молодежную сборную России

СЕГОДНЯ 09:36 2018-08-28T09:36:39+03:00

Игорь Коновалов вызван на матчи с Египтом и Сербией

Изменить размер текста: A A

Тренерский штаб молодежной сборной России озвучил список игроков, вызванных для подготовке к товарищескому матчу с командой Египта и поединку отборочного раунда к молодежному Чемпионату Европы против Сербии.

Всего в заявке значатся 23 футболиста. Среди них есть и представитель "Рубина" - полузащитник Игорь Коновалов. Воспитанник "Спартака" перебрался в казанский клуб только минувшей зимой из краснодарской "Кубани". В нынешнем сезоне Коновалов твердый игрок основы "Рубина".

Игроки молодежной сборной соберутся вместе 3 сентября в подмосковном Новогорске.Матч с Египтом пройдет в Химках 7 сентября. Игра с сербами состоится в Нижнем Новгороде 11 сентября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Четыре игрока "Рубина" вызваны в сборную России (подробности)

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»