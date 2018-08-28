Полузащитник "Рубина" сыграет за молодежную сборную России
Тренерский штаб молодежной сборной России озвучил список игроков, вызванных для подготовке к товарищескому матчу с командой Египта и поединку отборочного раунда к молодежному Чемпионату Европы против Сербии.
Всего в заявке значатся 23 футболиста. Среди них есть и представитель "Рубина" - полузащитник Игорь Коновалов. Воспитанник "Спартака" перебрался в казанский клуб только минувшей зимой из краснодарской "Кубани". В нынешнем сезоне Коновалов твердый игрок основы "Рубина".
Игроки молодежной сборной соберутся вместе 3 сентября в подмосковном Новогорске.Матч с Египтом пройдет в Химках 7 сентября. Игра с сербами состоится в Нижнем Новгороде 11 сентября.
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