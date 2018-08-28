2018-08-28T10:51:20+03:00
Общество

В школах Казани обновят асфальт

Уложить его по новой планируют в 2019 году
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: kzn.ruФото: kzn.ru
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В рамках программы капитального ремонта дворов в следующем году в Казани решили отремонтировать асфальтовое покрытие во городских школах. Дело в том, что образовательным учреждением надзорные органы не раз уже выписывали предписания за неудовлетворительное состояние этого покрытия.

Тем временем самих школ в Казани по-прежнему не хватает. Так, несмотря на то, что их активное строительство идет (3 школы будут сданы 1 сентября этого года – Ред.) и по России среди городов-миллионников столица Татарстана в этом вопросе лидер, все же 14% (18 264 ребенка) учеников обучаются во вторую смену.

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