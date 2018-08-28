14% казанских школьников продолжат учиться во вторую смену

СЕГОДНЯ 09:26 2018-08-28T09:27:19+03:00

Во вторую смену будут учиться более 18 тысяч учеников.

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До начала нового учебного года осталось меньше недели. Так, в школы столицы Татарстана пойдут учиться 128 тысяч детей.

- Несмотря на объективно объяснимый спад рождаемости, характерный для всей страны, Казань по этому показателю остается в лидерах среди других городов-миллионников. Подрастает поколение бэби-бума, когда на протяжении 9 лет Казань ежегодно била свои демографические рекорды. Так, если в прошлом учебном году в школах Казани обучались 121 тысяч детей, в новом учебном году их будет 128 тысяч, а через семь лет, в 2025 году - 195 тысяч, это на 61% больше. - отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

На протяжении последних лет наблюдается резкий рост числа первоклассников. Если в прошлом году в первый класс пошли свыше 15 тысяч детей, в этом году – 17 тысяч первоклассников.

Несмотря на активное строительство школ, их по-прежнему не хватает – в этом году во вторую смену будут продолжать обучаться 14% школьников, а это более 18 тысяч детей.

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