2018-08-27T19:35:46+03:00
Общество

Власти Казани ответят за водителя автобуса, который рулил ногами

Свое предписание в мэрию направила городская прокуратура
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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По поручению прокурора Татарстана Илдуса Нафикова надзорный орган Казани провел проверку по двум фактам резонансных происшествий с участием водителей городских автобусов.

Речь идет о случае на маршруте №34, когда водитель во время движения держал мобильный в руках, а рулил при этом ногами.

Второй случай произошел в середине августа, когда водитель автобуса маршрута №18 выехал на перекресток улиц Ленинградской и Максимова на запрещающий сигнал светофора и сбил малолетнего ребенка, который переходил дорогу.

- Как показала проверка, оба водителя являются работниками МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие №2», контроль за деятельностью которого осуществляется, в том числе, городскими властями, - сообщают в прокуратуре Татарстана. - По итогам проверки, в целях усиления контроля за деятельностью транспортных предприятий, а также уменьшения подобных фактов в будущем, прокуратура внесла в адрес исполкома Казани представление. Его рассмотрение находится на контроле прокуратуры города.

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