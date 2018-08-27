В Набережных Челнах лопнувшая автомобильная шина убила водителя автобуса

27 Авг. 19:55 2018-08-27T20:05:05+03:00

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58-летний водитель работал в компании по производству окон и дверей в Набережных Челнах. На автобусе он развозил сотрудников после рабочего дня. Днем перед поездкой мужчина решил проверить вахтовый транспорт и заметил, что одна из автомобильных шин сдулась.

Когда он начал накачивать колесо, шина внезапно разорвалась под давлением. Мужчину откинуло в сторону на несколько метров. Когда его коллеги пришли на звук хлопка, водитель уже лежал без сознания.

А к приезду медиков он скончался. По предварительным данным, мужчина получил повреждения несовместимые с жизнью при падении.

В настоящий момент проводится проверка и выясняются обстоятельства произошедшего.

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