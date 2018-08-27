Татарстанка, продавая через интернет детскую одежду, лишилась 1,3 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 18:51 2018-08-27T18:51:26+03:00

Все началось с того, что женщина разместила объявление о продаже на одном из сайтов. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В полицию Нижнекамска обратилась горожанка. Женщина рассказала, что стала жертвой обмана. По ее словам, она разместила на одном из сайтов объявление о продаже детских вещей. 25 августа к горожанке позвонил неизвестный мужчина. Он изъявил желание купить предложенное.

Для того чтобы оплатить покупку, он попросил женщину сообщить ему реквизиты ее банковской карты, что та беспечно и сделала. В итоге со счета татарстанки было списано чуть более 1,3 миллиона рублей.

- В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Кража». Уже установлено, что абонентский номер афериста зарегистрирован в Калужской области, - сообщают в МВД Татарстана.

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