2018-08-27T18:51:26+03:00
Происшествия

Татарстанка, продавая через интернет детскую одежду, лишилась 1,3 миллиона рублей

Она беспечно предоставила аферисту свои банковские реквизиты
Олег ЛУГОВОЙ
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Все началось с того, что женщина разместила объявление о продаже на одном из сайтов.Все началось с того, что женщина разместила объявление о продаже на одном из сайтов.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В полицию Нижнекамска обратилась горожанка. Женщина рассказала, что стала жертвой обмана. По ее словам, она разместила на одном из сайтов объявление о продаже детских вещей. 25 августа к горожанке позвонил неизвестный мужчина. Он изъявил желание купить предложенное.

Для того чтобы оплатить покупку, он попросил женщину сообщить ему реквизиты ее банковской карты, что та беспечно и сделала. В итоге со счета татарстанки было списано чуть более 1,3 миллиона рублей.

- В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Кража». Уже установлено, что абонентский номер афериста зарегистрирован в Калужской области, - сообщают в МВД Татарстана.

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