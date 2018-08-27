28 августа двух районах Казани отключат воду

27 Авг. 19:13 2018-08-27T19:13:14+03:00

Так без воды на сутки без воды оставят ряд домов в поселке Поповка. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Из-за подключения водопровода она будет отсутствовать лишь в ряде домов

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Из-за подключения водопровода и по переключению абонентов к проложенному водопроводу с 9.00 до 21.00 будет пересохнут краны в Вахитовском районе: ул.К.Маркса, 30/9; ул.Лобачевского, 6 (к.1), 8, 6, 7/25, 10, 10в; ул.Дзержинского,25/7.

С 9.00 28 августа до 9.00 29 августа воды не будет в Приволжском районе: ул.Магистральная, 1, 1а, 1б, 3, 11, 13, 15, 17, 18, 21, 21/1, 22, 22а, 22б, 22в, 22 (к.1-к.8), 23, 23б, 23 (к.1), 24, 24 (к.1,2), 25, 25а, 3, 3а, 4, 4 (к.1), 4а, 31а, 32, 33, 33а, 33б, 33в, 33 (к.1-к.5), 34, 34 (к.1,2), 38, 48, 48 (к.1), 55, 59, 59 (к.1), 64, 86, 86 (к.1,3,4), 88, 96, 98, 96 (к.1,3,4), 100,100 (к.1-к.6).

Также на сутки без воды оставят поселок Поповка по улицам: 1-я Тракторная, 2-я Комбайнерская, 2-я Тракторная, 2-я Юл Урам, 2-й переулок Юл Урам, 3-я Тракторная, 4-я Тракторная, Волнистая, Крестьянская, Лесная, Радищева, Русловая, Тракторная (кроме домов №№1, 1а, 1б, 1в, 1г, 118, 118а), Турбинная, 5, 5 (к.1), Учительская, Шевченко, Юл Урам, Яшь Кыч.

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