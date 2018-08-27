2018-08-27T18:44:18+03:00
Общество

Несмотря на хорошую погоду казанцам не советуют купаться на двух пляжах

Проверку Роспотребнадзора Татарстана в очередной раз не прошли «Локомотив» и «Комсомольский»
Олег ЛУГОВОЙ
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Вода там не соответствуют гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям.Вода там не соответствуют гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Купальный сезон еще не завершился, и специалисты Роспотребнадзора Татарстана продолжают проверять пляжи республики на соответствие нормам.

Так, по данным управления на 27 августа, результаты исследований воды не соответствуют гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям на все тех же двух казанских пляжах – «Локомотив» (река Волга) и «Комсомольский» (Дербышки).

- Эксплуатирующим организациям направлены предложения об установке аншлагов о запрете купания. Управление не рекомендует использовать перечисленные пляжи для купания, - сообщают в Роспотребнадзоре Татарстана.

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