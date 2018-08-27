2018-08-27T18:09:15+03:00
Общество

В Казани за 2018-2019 года построят 6 новых детсадов

Сейчас в городе местами в дошкольных учреждениях обеспечено 95% детей старше 3 лет
Олег ЛУГОВОЙ
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Сейчас в Казани дошкольные учреждения посещает около 71 тысячи детей.Сейчас в Казани дошкольные учреждения посещает около 71 тысячи детей.
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В этот понедельник на августовской конференции работников образования Казани было заявлено, что за 2018-2019 года в городе построят 6 новых детсадов.

Сейчас в Казани дошкольные учреждения посещает около 71 тысячи детей. И это количество постоянно растет. При этом, по словам главы Минобраза Татарстана Рафиса Бурганова, если в целом в республике 99% детей старше 3 лет обеспечены местами в детсадах, то в ее столице этот показатель равен 95%. Министр считает, что полностью решить задачу, в том числе поможет и создание семейных групп.

- Необходимо обратить внимание на развитие семейных дошкольных групп, в Казани такой опыт имеется. Нужно оказывать таким семьям всестороннюю поддержку, информировать родителей о такой практике, - заявил Бурганов.

И также отметил, что при отсутствии возможности приема ребенка в детсад на полный день необходимо рассматривать возможность предоставления только образовательной услуги с кратковременным пребыванием ребенка в группе.

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