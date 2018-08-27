2018-08-27T19:27:31+03:00
Происшествия

В Казани возбуждено уголовное дело по факту хищения песка

Злоумышленники увезли 51,9 кубометров ископаемого
Алина ГАБДУЛИНА
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Инцидент произошел в поселке Мирный.Инцидент произошел в поселке Мирный.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Инцидент произошел в карьере в поселке Мирный. Там злоумышленники, не являясь собственниками земельного участка, похитили 51,9 кубометров песка. Пропажу заметили в мае 2018 года. Было установлено, что ущерб, причиненный недрам, составил 8883 рубля. Чуть позже воры были задержаны.

В настоящий момент по данному факту возбудили уголовное дело.

- Материалы по данному делу уже переданы в правоохранительные органы, - сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана.

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