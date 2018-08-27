2018-08-27T17:54:45+03:00
Происшествия

В Марий Эл адвоката, требовавшего миллион рублей на взятку, приговорили к 5,5 годам колонии

Его вместе с коллегой задержали сотрудники ФСБ
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Олег ЛУГОВОЙФото: Олег ЛУГОВОЙ
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41-летнего адвоката признали виновным в мошенничестве и покушении на него.

В 2017 году к его 42-летнему коллеге из Йошкар-Олы обратился местный житель. Он боялся, что его привлекут к уголовной ответственности за незаконную рубку деревьев в особо крупном размере.

Защитник вместе с осужденным адвокатом пообещали мужчине, что тот избежит наказания и потребовали 1,2 миллиона рублей якобы на взятку в МВД. При передаче части денег их задержали сотрудники ФСБ.

В ходе следствия было установлено еще 3 преступления, совершенные 41-летним защитником.

Так, в январе 2017 года он предложил матери обвиняемого в убийстве, передать сотруднику МВД 150 тысяч рублей взятки мол для того, чтобы выводы экспертизы не противоречили интересам клиента. Потом попросил еще 200 тысяч. А после и вовсе миллион рублей.

- В итоге суд приговорил адвоката к 5,5 годам колонии общего режима, штрафу в размере 500 тысяч рублей. Кроме того, удовлетворен гражданский иск в размере 181 тысяча рублей, - сообщает СУ СКР Марий Эл.

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