2018-08-27T17:42:49+03:00
Экономика

Большой зал Госсовета Татарстана отремонтируют за 187 миллионов рублей

Аукцион, на котором будет выбран подрядчик, пройдет 3 сентября
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Ремонтные работы должны быть закончены к 31 декабря текущего годаРемонтные работы должны быть закончены к 31 декабря текущего годаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Из бюджета Татарстана выделяют 187 миллионов рублей на ремонт и монтаж оборудования в большом зале Госсовета республики. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно опубликованным документам, отремонтировать предстоит стены, потолок, перегородки и пол, включая замену ковролина. Также зал нуждается в починке вентиляции и монтаже системы электронного голосования, конегресс-системы и телевизионной трансляции.

Аукцион, на котором будет выбран подрядчик, пройдет 3 сентября 2018 года. Подать заявку на участие в тендере можно до 31 августа.

Ремонтные работы должны быть закончены к 31 декабря текущего года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Первая женщина-пилот в истории Red Bull Air Race ищет мужа в Казани (подробности)

Стало известно, когда будет открыта станция метро «Дубравная» в Казани (подробности)

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»

Еще больше материалов по теме: «Экономика Татарстана»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Власти Казани ответят за водителя автобуса, который рулил ногами
В Казани возбуждено уголовное дело по факту хищения песка
28 августа двух районах Казани отключат воду
Татарстанка, продавая через интернет детскую одежду, лишилась 1,3 миллиона рублей
Несмотря на хорошую погоду казанцам не советуют купаться на двух пляжах
В Казани за 2018-2019 года построят 6 новых детсадов
В Марий Эл адвоката, требовавшего миллион рублей на взятку, приговорили к 5,5 годам колонии
В казанском дворе в «плену» дорожных рабочих оказалось около 20 машин
Четыре игрока "Рубина" вызваны в сборную России
Президент Татарстана и его супруга организовали торжественный прием лучших семей республики
В Чувашии будут судить группировку, промышлявшую кражами в сельских магазинах
На уборку территории и помещений ОЭЗ «Алабуга» выделят 18,2 миллиона рублей
СМИ: задержан и.о. главы МВД Марий Эл Сергей Федорович
В Мекке заинтересовались опытом Татарстана в изучении школы хранителей Корана
Житель Казани изменил дорожную разметку и спровоцировал аварию