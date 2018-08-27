Большой зал Госсовета Татарстана отремонтируют за 187 миллионов рублей
Из бюджета Татарстана выделяют 187 миллионов рублей на ремонт и монтаж оборудования в большом зале Госсовета республики. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.
Согласно опубликованным документам, отремонтировать предстоит стены, потолок, перегородки и пол, включая замену ковролина. Также зал нуждается в починке вентиляции и монтаже системы электронного голосования, конегресс-системы и телевизионной трансляции.
Аукцион, на котором будет выбран подрядчик, пройдет 3 сентября 2018 года. Подать заявку на участие в тендере можно до 31 августа.
Ремонтные работы должны быть закончены к 31 декабря текущего года.
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