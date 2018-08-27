Президент Татарстана и его супруга организовали торжественный прием лучших семей республики

СЕГОДНЯ 16:20 2018-08-27T16:21:06+03:00

В этот раз было приглашено 50 ячеек общества

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В этот понедельник состоялся торжественный прием лучших 50 семей республики, организованный президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и его супругой Гульсиной Миннихановой.

- Крепкая семья – это основа нашей страны, основа регионов. На примере лучших семей мы хотим показать, как надо жить дружно, любить своих детей и укреплять традиции, - сказал в своем приветственном слове глава республики.

В этот раз девизом мероприятия, которое прошло в Пушечном дворе Казанского Кремля, стал: «Без бергэ – Мы вместе!». Торжество было открыто музыкальным прологом, на сцене демонстрировали архивные фотографии из жизни приглашенных семейных пар.

В ходе приема Рустам Минниханов вручил многодетным матерям госнаграды Татарстана - медали «Ана даны - Материнская слава». Ее удостоились Райса Ниязова из Высокогорского района, воспитывающая восемь детей, а также Наталье Сашиной из Елабужского района и Зульфия Калистратова из Азнакаеевского района. В этих двух семьях воспитываются по пять детей.

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