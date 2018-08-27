2018-08-27T19:44:50+03:00
Экономика

В Казани на ремонт художественного училища могут потратить 137,8 миллионов рублей

Работы должны быть закончены до 31 июля 2019 года
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В Казани отремонтируют и отреставрируют здание художественного училища имени Николая Фешина. Из бюджета республики на это уже выделили 137,8 миллиона рублей. Такая информация опубликована на сайте госзакупок. Здание было возведено в 1900-1904 годах архитектором Карлом Мюфке на улице Грузинской (ныне - Карла Маркса, 70 - Ред.).

Согласно техническому заданию, там будут отремонтированы крыша, кровля, полы, лестницы, потолки, стены, оконные проемы, двери и гигиенические помещения.

Также будут установлены системы центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации, кондиционирования и вентиляции. Запланирован и монтаж пандусов. Не обойдут стороной также фасад самого здания.

Исполнитель будет выявлен посредством аукциона 3 сентября 2018 года. Завяки на участие в конкурсе принимаются вплоть до 30 августа.

Ремонтные работы должны быть закончены к 31 июля 2019 года.

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