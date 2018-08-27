Четыре игрока "Рубина" вызваны в сборную России

СЕГОДНЯ 16:45 2018-08-27T16:45:30+03:00

На счету Дмитрия Полоза в нынешнем сезоне два гола. Фото: Пресс-служба ФК "Рубин"

Они смогут сыграть в матчах против Чехии и Турции

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Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым огласил список игроков, которых вызовут для подготовки к матчу против Турции в рамках Лиги наций, который состоится 7 сентября в Трабзоне, и товарищеской игре против Чехии, которая пройдет в Ростове-на-Дону 10 сентября.

В заявке значатся 25 игроков. Нашлось в ней место и футболистам казанского "Рубина". Так, на сбор вызваны защитник Федор Кудряшов, полузащитники Павел Могилевец и Руслан Камболов, а также форвард Дмитрий Полоз.

Отметим, что в сборную страны не вызвали, например, голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева, а также форварда "Локомотива" Федора Смолова. Зато пригласили в национальную команду бывшего игрока "Рубина", а ныне защитника "Зенита" Эльмира Набиуллина.

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