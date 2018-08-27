В Чувашии будут судить группировку, промышлявшую кражами в сельских магазинах

СЕГОДНЯ 16:07 2018-08-27T16:07:51+03:00

Часть похищенного передавали тем, кто находился в следственных изоляторах и исправительных колониях

Изменить размер текста: A A

11 жителей Чебоксар в возрасте от 16-ти до 24-х лет обвиняют в том, что они обворовывали сельские магазины. При этом пятерым из них вменяют это, как совершенное в составе группировки.

Как следует из материалов уголовного дела, в прошлом году 21-летний чебоксарец вместе с 4 своими знакомыми сколотил преступную группу для воровства в сельских магазинах. При этом они не собирались оставлять все краденное лишь себе. Часть добычи отправлялась тем, кто сидел в следственных изоляторах и колониях. Помогали группировке раз от разу еще шесть фигурантов.

Всего за пару месяцев они обчистили шесть магазинов в разных районах Чувашии. Выходили на дело ночью. В одну из них их и задержали. Причиненный злоумышленниками ущерб оценили в сумму свыше 500 тысяч рублей.

- Некоторые из обвиняемых при этом имели непогашенные судимости, также связанные с хищениями чужого имущества, - сообщили в следственном комитете Чувашии. – Расследование уголовного дела завершено и все материалы направлены в суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно, когда будет открыта станция метро «Дубравная» в Казани (подробности)

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»