На уборку территории и помещений ОЭЗ «Алабуга» выделят 18,2 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 15:58 2018-08-27T15:58:24+03:00

Уборка должна будет производиться не реже пяти раз в неделю. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

При этом в состав команды помимо дворника, лифтера и гардеробщицы должен также входить и садовник

Изменить размер текста: A A

Стало известно сколько потратят власти Татарстана на уборку четырех объектов ОЭЗ «Алабуга» и прилегающей к ней территории. Так, за год из бюджета республики будет выделено 18,2 миллиона рублей. Соответствующий тендер был опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, общая площадь уборки помещений составляет 21,5 тысяч квадратных метра, прилегающей и открытой территорий - 22,7 тысяч, фасадов зданий административно-деловых центров - 5,7 тысяч.

Уборку территории и помещений не реже пяти раз в неделю должен осуществлять штат сотрудников, состоящий из дворников и уборщиков. Также дополнительно в штат должен входить аттестованный лифтер, в холодное время года необходимо будет принять на работу и гардеробщицу. Кроме того, в эту команду должен войти и садовник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно, когда будет открыта станция метро «Дубравная» в Казани (подробности)

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»