СМИ: задержан и.о. главы МВД Марий Эл Сергей Федорович

СЕГОДНЯ 15:22 2018-08-27T15:22:00+03:00

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На этих выходных СМИ со ссылкой на группу в социальной сети «Омбудсмен полиции» сообщили о задержании заместителя министра МВД Марий Эл Сергея Федоровича, который на время отпуска главы ведомства Виктора Косарева исполнял его обязанности.

Мало того, что правоохранительные органы республики никаких официальных комментариев по этому поводу пока не дают, так еще и информация о Сергее Федоровиче на сайте МВД Марий Эл стала недоступно. Последнее, кстати, связывают с информацией о том, что подписан документ об увольнении высокопоставленного полицейского. При этом не известно по каким причинам это произошло.

Тем не менее, новость о задержании Сергея Федоровича породило некоторые версии. Одна из которых гласит, что это делом занимаются московские правоохранители и оно связано с другим задержанием, которое произошло также на днях. Речь идет о заместителе мэра Йошкар-Олы Андрее Загайнова. Он подозревается в получении взятки от бизнесмена за выдачу разрешения на торговлю в городе.

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