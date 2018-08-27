СЕГОДНЯ 14:10 2018-08-27T14:10:32+03:00

Его не могли поймать уже как несколько сезонов [видео]

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Пока идут теплые дни велосипедистам стоит опасаться воров. Это двухколесный транспорт, в отличие от автомобилей, более легкая добыча преступников.

Так, полиция Казани на протяжении нескольких таких сезонов разыскивала серийного похитителя велосипедов. В том, что кражи совершил один и тот же человек, говорили оставленные им на месте преступления отпечатки пальцев, сообщает «Казанский репортер».

Также, по данным издания, мужчину в итоге удалось задержать. Произошло это в одном из жилкомплексов Ново-Савиновского района столицы Татарстана.

В Казани задержание серийного похитителя велосипедов попало на видео.

Задержание провели сотрудники группы охранных предприятий. Этот процесс попал на видео камер наружного наблюдения. Мужчину передали полицейским.

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