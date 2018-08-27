На казанской фабрике День Российского кино отпразднуют ночью
27 августа в День российского кино казанцев приглашают на «Ночь поедателей кино». Пройдут специальные показы дискуссионного формата. Зрителям покажут фильмы молодых режиссеров из Татарстана, Башкирии, Сибири, Кавказа, Якутии и предложат проголосовать за них.
В 19:00 на фабрике Алафузова пройдет мастер-класс «Напрягай, пугай и властвуй!» от режиссера мистического блокбастера «Водяная» Алексея Барыкина и презентация нового трейлера психологического триллера «Кахексия». Также грим-шоу от Элины Юрасовой «Превращение человека в зомби», создавшей эшелон образов для главных актеров и массовки фильма «Вирион».
Завершит праздник сборник зарубежного кино на оригинальном языке с русскими субтитрами.
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