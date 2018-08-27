Первый этап кубка мира FINA-2018 по плаванью пройдет в Казани

СЕГОДНЯ 13:56 2018-08-27T13:56:16+03:00

Лучших из лучших выберут с 7 по 9 сентября во Дворце водных видов спорта

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Стало известно, что Казань примет первый этап кубка мира FINA по плаванью в сезоне 2018. Мероприятие пройдет с 7 по 9 сентября во Дворце водных видом спорта.

В турнире будут участвовать спортсмены из порядка 23 стран. Среди них Венгрия, Швеция, ЮАР и Австралия. Россию будут представлять Юлия Ефимова, Владимир Морозов, Антон Чупков и Кирилл Пригода.

Кубок мира по плаванью состоит из 7 этапов. Так, после Казани турниры пройдут в Дохе (13-15 сентября), Эйндховене (28-30 сентября), Будапеште (4-6 октября), Пекине (2-4 ноября), Токио (9-11 ноября) и Сингапуре (15-17 ноября).

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