В 2018 году в систему образования Казани вложили более 15 миллиардов рублей
На августовском совещании работников образования и науки Казани начальник управления образования города Ильнар Хидиятов сообщил, что в этом году на развитие сферы образования было направлено свыше 15 миллиардов рублей, что позволило создать лучшие условия для более качественного обучения детей.
К слову, озвученная чиновником сумма – это 69% от всего бюджета столицы Татарстана. С каждым годом объем средств, направленных на эту сферу. Так, в этот раз, по сравнению с 2017-м, денег выделили больше на 2,4%.
Отметим, что в целом в Татарстане бюджет сферы образования с 2010 года вырос в 3 раза и составил порядка 90 миллиардов рублей. Одна из самых больших статей расходов здесь составляет строительство новых и ремонт существующих учебных заведений, а также закупка оборудования и совершенствование системы подготовки кадров.
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