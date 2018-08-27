2018-08-27T12:59:12+03:00
Экономика

В 2018 году в систему образования Казани вложили более 15 миллиардов рублей

Это 69% от всего бюджета города
Олег ЛУГОВОЙ
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В этом году денег на это направили больше на 2,4% чем в прошлом.В этом году денег на это направили больше на 2,4% чем в прошлом.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На августовском совещании работников образования и науки Казани начальник управления образования города Ильнар Хидиятов сообщил, что в этом году на развитие сферы образования было направлено свыше 15 миллиардов рублей, что позволило создать лучшие условия для более качественного обучения детей.

К слову, озвученная чиновником сумма – это 69% от всего бюджета столицы Татарстана. С каждым годом объем средств, направленных на эту сферу. Так, в этот раз, по сравнению с 2017-м, денег выделили больше на 2,4%.

Отметим, что в целом в Татарстане бюджет сферы образования с 2010 года вырос в 3 раза и составил порядка 90 миллиардов рублей. Одна из самых больших статей расходов здесь составляет строительство новых и ремонт существующих учебных заведений, а также закупка оборудования и совершенствование системы подготовки кадров.

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