2018-08-27T17:15:56+03:00
Авто

В казанском дворе в «плену» дорожных рабочих оказалось около 20 машин

Автовладельцы уверяют, что работы начались без предупреждения. А ремонт кстати продлится аж до середины октября
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: Zhel.cityФото: Zhel.city
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Жители нескольких домов на улице Максимова в Казани не смогли утром выехать на работу на своих автомобилях. Из-за расширения каждой стороны дороги почти на два метра рабочие выкопали огромный котлован. В программу ремонта попали подъездные пути во дворы. В ближайшие месяцы будут переносить коммуникации к краю проезжей части.

Около 20 автолюбителей из дома №3 на улице Максимова оказались заблокированы в своем дворе. Среди них есть инвалиды, которые не в состоянии передвигаться без машины.

В неудобном положении оказались и дачники, которые оставляют автомобили за два двора и на руках несут урожай домой. Двор тупиковый. Он имеет один выезд и второй пешеходный выход - по лестнице.

Как уверяют местные жители - о начале ремонтных работ их не предупредили. И они по плану закончатся только в середине октября. В свою очередь представители управляющей кампании обещали в ближайшие дни засыпать котлован, чтобы жильцы по временной дороге могли выехать с территории двора.

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