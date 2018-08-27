В Мекке заинтересовались опытом Татарстана в изучении школы хранителей Корана

СЕГОДНЯ 15:15 2018-08-27T15:15:03+03:00

Духовному управлению мусульман республики предложили помощь и сотрудничество в этом деле

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Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, будучи в Мекке, встретился со специалистами Благотворительного центра изучения Досточтимого Корана и его наук “Аль-Макариуль Куръания”. Главной темой беседы стал интерес последних к истории татарской школы Коран-хафизов и опыту республики по ее возрождению.

Отметим, что Коран-хафизы - это хранители Корана, запоминающие его наизусть. Они передают свои знания новым хафизам и просто желающим.

Как известно, Духовное управление мусульман Татарстана уже несколько лет ведет деятельность по популяризации текста Корана в обществе, восстановлению классической школы Коран-хафизов и подготовке хафизов с иджазой (с разрешением).

Благотворительный центр из Мекки в свою очередь предложил муфтияту Татарстана помощь в обучении и воспитании хафизов, а также изданию Корана.

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