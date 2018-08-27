Жителя Чувашии, состоящего на учете у психиатра, заподозрили в жестоком убийстве пенсионера
В отношении 78-летнего жителя деревни Таганы Цивильского района возбудили уголовное дело по статье «убийство».
По версии следствия, в ночь на 23 августа этого года, находясь у себя дома, повздорил с 76-летним знакомым. Он вытолкал его за порог, где насмерть забил металлической трубой по голове.
Пенсионер от полученных травм скончался на месте. Хозяин же после совершенного оттащил тело убитого к склону местного оврага и бросил там.
- Сейчас мужчина, который состоит на учете у психиатра, помещен в психиатрический стационар. Назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщают в следственном комитете Чувашии.
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