Жителя Чувашии, состоящего на учете у психиатра, заподозрили в жестоком убийстве пенсионера

СЕГОДНЯ 13:39 2018-08-27T13:40:20+03:00

На время расследования мужчину поместили в психиатрический стационар. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Утверждается, что свою жертву он насмерть забил трубой, а тело оттащил к оврагу

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В отношении 78-летнего жителя деревни Таганы Цивильского района возбудили уголовное дело по статье «убийство».

По версии следствия, в ночь на 23 августа этого года, находясь у себя дома, повздорил с 76-летним знакомым. Он вытолкал его за порог, где насмерть забил металлической трубой по голове.

Пенсионер от полученных травм скончался на месте. Хозяин же после совершенного оттащил тело убитого к склону местного оврага и бросил там.

- Сейчас мужчина, который состоит на учете у психиатра, помещен в психиатрический стационар. Назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщают в следственном комитете Чувашии.

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