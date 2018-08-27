В Чувашии по факту гибели двух мужчин в запертой бани начата доследственная проверка

СЕГОДНЯ 12:32 2018-08-27T12:32:48+03:00

Чтобы открыть дверь и извлечь тела понадобился топор

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Накануне в деревне Дятлино Козловского района в одной из частных бань были обнаружены тела двух мужчин: 54-летнего хозяина и ее 53-летнего приятеля.

Страшную находку сделали соседи. Чтобы проникнуть внутрь бани, которая топилась «по-черному», пришлось воспользоваться топором. По факту гибели запертых людей начата доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

- По результатам тщательного осмотра места происшествия каких-либо данных, которые могли бы свидетельствовать о криминальном характере смерти мужчин, не имеется. С целью установления причины их смерти назначены судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщают в следственном комитете Чувашии.

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