Житель Казани изменил дорожную разметку и спровоцировал аварию

СЕГОДНЯ 14:57 2018-08-27T14:57:52+03:00

Мужчине предстоит покрыть ремонт двух легковых автомобилей, которые по его вине попали в дорожно-транспортное происшествие. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Теперь мужчину, а также его помощников, ищет полиция

Изменить размер текста: A A

В Казани напротив дома №57 по улице Габдуллы Тукая пока неизвестный горожанин решил исправить дорожную разметку. Видимо, двойная сплошная линия мешала автолюбителю беспрепятственно въезжать в свой двор, а объезжать лишние сто метров он не хотел.

Так, ночью вместе с двумя друзьями, он взял краску и сделал из сплошных линий прерывистые. Результат не заставил себя долго ждать. Уже утром, совершая разворот на исправленном участке дороги, столкнулись две иномарки.

Сейчас «исправителей» разметки полицейские пытаются найти по кадрам с камеры видеонаблюдения, в объектив которой попали мужчины. Им предстоит оплатить штраф за загрязнение дорожной разметки и покрыть ремонт двух легковых автомобилей, которые по их вине попали в дорожно-транспортное происшествие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно, когда будет открыта станция метро «Дубравная» в Казани (подробности)

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»