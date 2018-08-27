2018-08-27T14:57:52+03:00
Происшествия

Житель Казани изменил дорожную разметку и спровоцировал аварию

Теперь мужчину, а также его помощников, ищет полиция
Искандер ЯРУЛЛИН
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Мужчине предстоит покрыть ремонт двух легковых автомобилей, которые по его вине попали в дорожно-транспортное происшествие.Мужчине предстоит покрыть ремонт двух легковых автомобилей, которые по его вине попали в дорожно-транспортное происшествие.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Казани напротив дома №57 по улице Габдуллы Тукая пока неизвестный горожанин решил исправить дорожную разметку. Видимо, двойная сплошная линия мешала автолюбителю беспрепятственно въезжать в свой двор, а объезжать лишние сто метров он не хотел.

Так, ночью вместе с двумя друзьями, он взял краску и сделал из сплошных линий прерывистые. Результат не заставил себя долго ждать. Уже утром, совершая разворот на исправленном участке дороги, столкнулись две иномарки.

Сейчас «исправителей» разметки полицейские пытаются найти по кадрам с камеры видеонаблюдения, в объектив которой попали мужчины. Им предстоит оплатить штраф за загрязнение дорожной разметки и покрыть ремонт двух легковых автомобилей, которые по их вине попали в дорожно-транспортное происшествие.

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