В Казани нашли тело пропавшего рыбака
Накануне в 13.43 на единый номер «112» поступило сообщение о том, что в столице Татарстана в поселке Дербышки в реке Казанка найдено тело мужчины.
Прибывшие на место спасатели обнаружили труп в 25 метрах от берега. Его доставили на сушу и передали сотрудникам полиции. Как выяснилось погибший мужчина пропал на рыбалке почти 10 дней назад – 17 августа.
Кроме того, в прошедшее воскресенье спасателям стало известно еще об одной трагедии. Так, в поселке Нарат Зеленодольского района в частном доме на улице Лесная 51-летний хозяин решил расширить выгребную яму. Во время этих земляных работ мужчину завалило грунтом. Его извлекли с глубины 4 метра, но уже без каких-либо признаков жизни.
- Причины данных происшествий устанавливается, - сообщили в МЧС Татарстана.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Стало известно, когда будет открыта станция метро «Дубравная» в Казани (подробности)
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»