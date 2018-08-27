В Казани нашли тело пропавшего рыбака

СЕГОДНЯ 11:14 2018-08-27T11:14:22+03:00

О его судьбе не было ничего известно почти 10 дней

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Накануне в 13.43 на единый номер «112» поступило сообщение о том, что в столице Татарстана в поселке Дербышки в реке Казанка найдено тело мужчины.

Прибывшие на место спасатели обнаружили труп в 25 метрах от берега. Его доставили на сушу и передали сотрудникам полиции. Как выяснилось погибший мужчина пропал на рыбалке почти 10 дней назад – 17 августа.

Кроме того, в прошедшее воскресенье спасателям стало известно еще об одной трагедии. Так, в поселке Нарат Зеленодольского района в частном доме на улице Лесная 51-летний хозяин решил расширить выгребную яму. Во время этих земляных работ мужчину завалило грунтом. Его извлекли с глубины 4 метра, но уже без каких-либо признаков жизни.

- Причины данных происшествий устанавливается, - сообщили в МЧС Татарстана.

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