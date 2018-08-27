Авторы 6 проектов стали новыми резидентами ИТ-парка в Набережных Челнах

СЕГОДНЯ 10:54 2018-08-27T10:54:01+03:00

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Накануне на суд экспертов ИТ-парка в Набережных Челнах было представлены презентации 6 проектов.

В итоге в качестве новых резидентов были выбраны следующие стартапы: Агрегатор спецтехники, помогающий для стройки быстро взять в аренду свободную технику; сервис по подбору разнорабочих с рейтингом и стоимостью услуг; сервис для быстрого создания заявки о неисправности оборудования с мобильного телефона; система отправки данных техосмотра в ЕАИСТО; единая платформа для поиска и размещения мероприятий, акций и любого другого событийного контента; cистема сбора данных и автоматического формирования отчетности.

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