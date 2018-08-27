2018-08-27T11:39:07+03:00
Общество

9 сентября в Набережных Челнах пройдут дополнительные выборы депутатов Горсовета

Появился официальный список мест, где горожане смогут проголосовать
Алина ГАБДУЛИНА
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Сделать свой выбор челнинцы смогут в семи учебных учрежденияхСделать свой выбор челнинцы смогут в семи учебных учрежденияхФото: Петр СОКОЛОВ
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9 сентября в Набережных Челнах пройдут дополнительные выборы депутатов Городского Совета. На сайте мэрии города уже появился список избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования.

Так, в избирательном округе "Домостроителей" №21 можно будет проголосовать в школах №43, №34 и лицее №79. А в округе "Московский" №16 сделать свой выбор челнинцы смогут в центре детского технического творчества №5, школах №15, №19 и гимназии №77.

Напомним, что 9 сентября также дополнительные выборы пройдут и в Казани. Зарегистрировано 9 кандидатов. Семеро из них от местных отделений политических партий и только двое – это самовыдвиженцы.

Кроме того, три кандидата по Чуйковскому одномандатному избирательному округу №8 поборются за депутатское кресло в Госсовете Татарстана. Эти дополнительные выборы пройдут 2 сентября.

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