2018-08-27T10:40:13+03:00
Общество

Назначен первый заместитель главы администрации Ново-Савиновского района Казани

Им стал руководитель аппарата Совета Нижнекамского района Роберт Гарипов
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба Главы Нижнекамского муниципального районаФото: пресс-служба Главы Нижнекамского муниципального района
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В этот понедельник, 27 августа, мэр Нижнекамска Айдар Метшин объявил о межмуниципальной кадровой перестановке. Так, руководитель аппарата Совета города Роберт Гарипов назначен первым заместителем главы администрации Ново-Савиновского района Казани.

- С одной стороны, это повод для радости и гордости за то, что Нижнекамск в очередной раз становится кузницей кадров для республики, для нашей столицы – где уже сегодня на различных постах и в разных структурах трудятся выходцы из нашего города, наши земляки. С другой стороны, - это повод для грусти и переживаний, - отметил Айдар Метшин.

Он также пожелал удачи и успехов своему коллеге в работе в команде мэра Казани Ильсура Метшина.

После, мэр Нижнекамска вручил Роберту Гарипову медаль "За заслуги в развитии местного самоуправления в республике Татарстан".

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