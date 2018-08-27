Три улицы Казани 28 августа останутся без воды

СЕГОДНЯ 09:57 2018-08-27T09:57:26+03:00

Воды не будет с 9 утра и до 9 вечера. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Это связано с проведениями работ на водопроводных сетях

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28 августа в ряде домов Казани отключат воду. Это связано с проведениями ремонтных работ на сетях водопровода.

Так, временно без воды останутся жители домов № 25/7 по улице Дзержинского, № 30/9 по улице Карла Маркса и № ж/д- 6 к. 1, 8, д. - 6, 7/25, 10, 10в по улице Лобачевского.

Как сообщили в пресс-службе "Водоканала", воду отключат в 9:00. Работы планируется завершить в течение дня. Ориентировочно в 21:00 вода снова появится в кранах квартир.

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