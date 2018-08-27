2018-08-27T09:57:26+03:00
Общество

Три улицы Казани 28 августа останутся без воды

Это связано с проведениями работ на водопроводных сетях
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Воды не будет с 9 утра и до 9 вечера.Воды не будет с 9 утра и до 9 вечера.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
Изменить размер текста:

28 августа в ряде домов Казани отключат воду. Это связано с проведениями ремонтных работ на сетях водопровода.

Так, временно без воды останутся жители домов № 25/7 по улице Дзержинского, № 30/9 по улице Карла Маркса и № ж/д- 6 к. 1, 8, д. - 6, 7/25, 10, 10в по улице Лобачевского.

Как сообщили в пресс-службе "Водоканала", воду отключат в 9:00. Работы планируется завершить в течение дня. Ориентировочно в 21:00 вода снова появится в кранах квартир.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Первый этап кубка мира FINA-2018 по плаванью пройдет в Казани
Жителя Чувашии, состоящего на учете у психиатра, заподозрили в жестоком убийстве пенсионера
«Ростелеком» подготовил для школьников «Кибервызов»
В 2018 году в систему образования Казани вложили более 15 миллиардов рублей
В Чувашии по факту гибели двух мужчин в запертой бани начата доследственная проверка
Появилось видео с аварии, где грузовик снес с рельсов три ж/д вагона
9 сентября в Набережных Челнах пройдут дополнительные выборы депутатов Горсовета
В Казани нашли тело пропавшего рыбака
Авторы 6 проектов стали новыми резидентами ИТ-парка в Набережных Челнах
Назначен первый заместитель главы администрации Ново-Савиновского района Казани
Стало известно, когда будет открыта станция метро «Дубравная» в Казани
Годовалый ребенок погиб в аварии в Татарстане
Казанский "Ядран" из-за финансовых проблем не сыграет в новом сезоне мини-футбольной Высшей лиги
В Татарстане грузовик протаранил товарный поезд: три вагона сошли с рельсов
27 августа в Татарстане без осадков и до 24 градусов тепла
За 10 дней татарстанские полицейские изъяли более 10 килограммов конопли и марихуаны
Голкипер "Рубина" Коновалов о дебютном матче за клуб: Ребята сказали, что я играл уверенно