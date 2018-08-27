Годовалый ребенок погиб в аварии в Татарстане
Водитель фуры протаранил легковушку на трассе М7
Ребенка госпитализировали, но спасти не смогли.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Серьезная авария произошла минувшим днем на трассе М7 в Татарстане. Там столкнулись фура и легковой автомобиль "Форд Фокус". По предварительным данным, водитель большегруза не выбрал безопасную скорость и столкнулся с иномаркой.
Удар был настолько сильным, что легковушку серьезно смяло. В аварии травмы получил годовалый ребенок. Его спешно госпитализировали, но спасти малыша медики не смогли. Он умер.
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