2018-08-27T09:46:38+03:00
Происшествия

Годовалый ребенок погиб в аварии в Татарстане

Водитель фуры протаранил легковушку на трассе М7
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Ребенка госпитализировали, но спасти не смогли.Ребенка госпитализировали, но спасти не смогли.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
Изменить размер текста:

Серьезная авария произошла минувшим днем на трассе М7 в Татарстане. Там столкнулись фура и легковой автомобиль "Форд Фокус". По предварительным данным, водитель большегруза не выбрал безопасную скорость и столкнулся с иномаркой.

Удар был настолько сильным, что легковушку серьезно смяло. В аварии травмы получил годовалый ребенок. Его спешно госпитализировали, но спасти малыша медики не смогли. Он умер.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Первый этап кубка мира FINA-2018 по плаванью пройдет в Казани
Жителя Чувашии, состоящего на учете у психиатра, заподозрили в жестоком убийстве пенсионера
«Ростелеком» подготовил для школьников «Кибервызов»
В 2018 году в систему образования Казани вложили более 15 миллиардов рублей
В Чувашии по факту гибели двух мужчин в запертой бани начата доследственная проверка
Появилось видео с аварии, где грузовик снес с рельсов три ж/д вагона
9 сентября в Набережных Челнах пройдут дополнительные выборы депутатов Горсовета
В Казани нашли тело пропавшего рыбака
Авторы 6 проектов стали новыми резидентами ИТ-парка в Набережных Челнах
Назначен первый заместитель главы администрации Ново-Савиновского района Казани
Стало известно, когда будет открыта станция метро «Дубравная» в Казани
Три улицы Казани 28 августа останутся без воды
Казанский "Ядран" из-за финансовых проблем не сыграет в новом сезоне мини-футбольной Высшей лиги
В Татарстане грузовик протаранил товарный поезд: три вагона сошли с рельсов
27 августа в Татарстане без осадков и до 24 градусов тепла
За 10 дней татарстанские полицейские изъяли более 10 килограммов конопли и марихуаны
Голкипер "Рубина" Коновалов о дебютном матче за клуб: Ребята сказали, что я играл уверенно