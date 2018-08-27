2018-08-27T09:35:04+03:00
Спорт

Казанский "Ядран" из-за финансовых проблем не сыграет в новом сезоне мини-футбольной Высшей лиги

Клуб из Татарстана два года выступал в подэлитном дивизионе
Владимир КРУПСКИЙ
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В минувшем сезоне "Ядран" финишировал седьмым.В минувшем сезоне "Ядран" финишировал седьмым.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Не самая приятная новость для казанских любителей мини-футбола. "Ядран", два года выступавший в высшей лиге чемпионата России по мини-футболу в нынешнем сезоне не будет участвовать в турнире. Причина - недостаточное финансирование.

- Причина по которой команда не может выступать - отсутствие спонсорской помощи. На протяжении двух сезонов подряд, команда играла за счёт личных средств, которые выделял президент клуба. Но к сожалению, такую сумму тяжело вкладывать одному. Мы очень рассчитывали на поддержку со стороны нашей республики, хоть в каком-либо виде, ведь "Ядран" единственный клуб, который представляет Татарстан в Высшей лиге, - пояснили в пресс-службе клуба.

Напомним, что в минувшем сезоне "Ядран" до последнего претендовал на попадание в финальную часть Высшей лиги, но в результате финишировал на 7 месте.

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