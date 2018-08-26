2018-08-26T17:17:37+03:00
Общество

27 августа в Татарстане без осадков и до 24 градусов тепла

Порывы ветра могут достигать 8 метров в секунду
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Август еще порадует жителей республики теплыми деньками.Август еще порадует жителей республики теплыми деньками.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
Изменить размер текста:

Начало последней недели августа порадует жителей Татарстана теплой и ясной погодой. Так, по данным управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики, на 27 августа по Татарстану опасные и неблагоприятные метеоявления не прогнозируются.

В понедельник в республике будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер неустойчивый 3-8 м/с. Минимальная температура воздуха ночью составит от 8 до 12 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 24 градусов выше нуля.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За 10 дней татарстанские полицейские изъяли более 10 килограммов конопли и марихуаны
Голкипер "Рубина" Коновалов о дебютном матче за клуб: Ребята сказали, что я играл уверенно
В Татарстане легковушка превратилась в груду металла после столкновения с фурой
В Чебоксарах завершили ремонт проспекта Тракторостроителей
В Татарстане пенсионерка поверила в крупный выигрыш и лишилась 180 тысяч рублей
Казанский "Рубин" в Кубке России стартует матчем с "Химками"
В День города в Новочебоксарске поженились 7 пар
Шесть районов Казани 27 августа останутся без света
В Татарстане водители фур соревновались в фигурном вождении
С начала года в Казани на производствах произошло 14 несчастных случаев
В Авиастроителтном районе Казани практически в два раза улучшилось качество сортировки отходов
В Татарстане собрали почти 2.7 миллиона тонн зерна
Впервые в Казани пройдет Международный фестиваль национальных традиций «Хазинэ»
Глава МИД Турции на встрече с Минтимером Шаймиевым: Мы воспринимаем вас как мудрого аксакала
На 100-летнем юбилее казанского поселка Юдино выступит Стас Костюшкин и Элвин Грей
Президент Татарстана: в республике к новому учебному году не готовы 75 школ
В поселке Юдино Казани появится свой ледовый дворец
В татарстанских аптеках 35% проданных лекарств именно российского производства
Глава МИД Турции в Казани: Эрдроган приглашает Путина
За три дня казанцы узнают все о современной татарской культуре
В Татарстане иномарку засосало в зыбучие пески прямо во дворе дома
Новый министр молодежи Татарстана оценил треки певицы Лизы Монеточки