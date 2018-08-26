27 августа в Татарстане без осадков и до 24 градусов тепла

СЕГОДНЯ 17:17 2018-08-26T17:17:37+03:00

Порывы ветра могут достигать 8 метров в секунду

Изменить размер текста: A A

Начало последней недели августа порадует жителей Татарстана теплой и ясной погодой. Так, по данным управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики, на 27 августа по Татарстану опасные и неблагоприятные метеоявления не прогнозируются.

В понедельник в республике будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер неустойчивый 3-8 м/с. Минимальная температура воздуха ночью составит от 8 до 12 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 24 градусов выше нуля.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»