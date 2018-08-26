2018-08-26T16:15:04+03:00
Происшествия

За 10 дней татарстанские полицейские изъяли более 10 килограммов конопли и марихуаны

По всем фактам возбудили уголовные дела
Владимир КРУПСКИЙ
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Наркотики находили по всей республике.Наркотики находили по всей республике.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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За прошедшие 10 дней полицейские собрали богатый улов наркотиков. В незаконном обороте подозреваются жители Бугульминского, Верхнеуслонского, Кукморского, Нижнекамского, Лениногорского, Ютазинского, Азнакаевского, Чистопольского и Альметьевского районов, а также Казани и Набережных Челнов.

- Среди изъятых наркотических средств 6349, 49 грамма конопли, 3722,17 грамма марихуаны, 2 грамма экстракта маковой соломки, около 3-х граммов дизайнерских наркотиков и 0,399 грамма амфетамина, - сообщили в пресс-службе татарстанской полиции.

В отношении всех лиц, у кого были изъяты запрещенные к свободному обороту вещества, возбуждены уголовные дела.

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