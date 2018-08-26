Голкипер "Рубина" Коновалов о дебютном матче за клуб: Ребята сказали, что я играл уверенно

СЕГОДНЯ 15:38 2018-08-26T15:38:29+03:00

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В матче с ЦСКА, который завершился вничью 1:1, в составе "Рубина" дебютировал голкипер Иван Коновалов. Он несколько раз смог выручить свою команду, но в одном из эпизодов не справился с выстрелом Федора Чалова.

- После игры опустошение. Первая игра была в Российской Премьер-лиге и сразу с таким соперником. Жалко, что не смогли удержать победу, но в целом старались не терять концентрацию на протяжении всего матча и хотели победить. Ребята поздравили с дебютом, сказали, что играл уверенно. Если бы небольшой огрех с пропущенным голом, было бы еще лучше. Поэтому все впереди, - рассказал голкипер.

После матча с ЦСКА "Рубин" набрал 6 очков и занимает 5 место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Спартака" на 7 очков.

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