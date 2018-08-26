В Татарстане легковушка превратилась в груду металла после столкновения с фурой

СЕГОДНЯ 14:32 2018-08-26T14:32:23+03:00

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Жуткое ДТП произошло минувшим днем в Апастовском районе Татарстана. Там столкнулись фура и легковой автомобиль. Как сообщают очевидцы аварии в соцсетях, удар, по всей вероятности, произошел лоб в лоб.

Столкновение было настолько сильным, что легковушка перевернулась и стала похожа на груду металла. Фура также получила повреждение. У грузовика повреждена передняя часть и оторван капот.

По данным очевидцев, в ДТП погиб один человек, еще несколько человек получили травмы, их госпитализировали.

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