В Татарстане легковушка превратилась в груду металла после столкновения с фурой
Жуткое ДТП произошло минувшим днем в Апастовском районе Татарстана. Там столкнулись фура и легковой автомобиль. Как сообщают очевидцы аварии в соцсетях, удар, по всей вероятности, произошел лоб в лоб.
Столкновение было настолько сильным, что легковушка перевернулась и стала похожа на груду металла. Фура также получила повреждение. У грузовика повреждена передняя часть и оторван капот.
По данным очевидцев, в ДТП погиб один человек, еще несколько человек получили травмы, их госпитализировали.
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