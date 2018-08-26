В Чебоксарах завершили ремонт проспекта Тракторостроителей

СЕГОДНЯ 13:28 2018-08-26T13:28:35+03:00

До этого дорогу там ремонтировали только в 80-х годах прошлого века

Изменить размер текста: A A

В Чебоксарах отремонтировали один из самых проблемных участков города - проспект Тракторостроителей. До этого в последний раз магистраль реставрировали в 80-х годах прошлого века. Разрушение проезжей части к началу 2018 года достигло 50 %, на дорожном полотне были отраженные трещины, колейность.

Общая протяженность магистрали - 7 километров. В текущем году ремонт проводился с мая по июль на участке протяженностью 3,7 километров, на участке от кольца «Шупашкар» до кольца у Тракторного завода.

К настоящему времени ремонт дороги завершен, выполнена вся необходимая разметка. Так, на проспекте Тракторостроителей организована выделенная полоса для маршрутных транспортных средств.

Это решение поддержано 33 % участников опроса мнений, организованного на сайте Управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи. Также горожане поддерживают организацию выделенных полос для общественного транспорта на Московском проспекте от транспортного кольца у Рощи до улицы Афанасьева.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»