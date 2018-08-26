Казанский "Рубин" в Кубке России стартует матчем с "Химками"

СЕГОДНЯ 11:25 2018-08-26T11:25:55+03:00

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Накануне прошла жеребьевка матчей 1/16 финала Кубка России по футболу. Традиционно именно на этой стадии в борьбу за трофей вступают клубы Премьер-Лиги. Казанский "Рубин" стартует в турнире гостевым матчем против подмосковных "Химок".

Соперник казанского клуба выступает в ФНЛ. Сейчас подмосковный коллектив занимает 10 место в турнирной таблице, одержав 3 победы в 7 матчах. В 1/32 финала "Химки" одолели ивановский "Текстильщик" 3:2.

Отметим, что "Рубин" и "Химки" между собой встречались 12 раз. В еми встречах побеждали казанцы. Трижды верх брали "Химки". Еще два раза команды играли вничью.

Матчи 1/16 финала состоятся 26 и 27 сентября. Победитель пары "Рубин"-"Химки" в 1/8 финала сразится с победителем противостояния двух московских команд - "Торпедо" и "Динамо".

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