Шесть районов Казани 27 августа останутся без света

СЕГОДНЯ 09:37 2018-08-26T09:37:56+03:00

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27 августа в Казани вновь запланировано отключение электричества. Это связано с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций.

Так, с 9.00 до 13.00 электричество отключат в Авиастроительном районе в жилых домах по улицам Тимирязева, 8, 10, Челюскина 2, 4/13. С 9.00 до 17.00 света не будет в жилых домах по улицам Дементьева, 5б, Максимова, 1 ,1а, 1б, 2, а также в общежитиях по улице Дементьева, 7, 7а, 9.

С 9.00 до 17.00 электричество отключат в Вахитовском районе в жилых домах по адресам: Катановский переулок, 3, 9, 11, улица Маяковского, 12, в общежитии по улице Маяковского, 11. С 9.00 до 13.00 погаснет свет в жилом доме улице Островского, 1/6, а с 14.00 до 18.00 – в жилых домах по улицеКарла Маркса, 44, 46.

С 8.00 до 18.00 в Кировском районе запланировано отключение по улицам Большая Мухаметшина, 31, 33, 35, 37, 38, 40, 44, Лебяжья, 52, Луговая, 52, 56, 57, 58, 59, 60, 60а, 61, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 70а, 71/1, 71/2, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 86а, 88, 92, 94; Малая Мухаметшина, 3, 3а, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; Окольная, 50, 62, 66, 68, Привокзальная, 46, 48, 50, 52, Фрунзе, 9а, а также по улице Березовая поселка Красная Горка.

С 8.00 до 18.00 ожидается отключение света в Московском районе по проспекту Ибрагимова, 26а, 28, 28а, 30, 30а, и улице Восстания, 31, 33, 35, 37.

С 9.00 до 17.00 без света останутся жители частного сектора поселка Восточный Приволжского района по улицам: Газовая, Механиков, Милосердия, Таулы, а также в жилых дома по улице Гарифьянова, 38а, 38в, проспекту Победы, 19, с 8.00 до 17.00 – в жилом доме по улице.Качалова, 78.

С 9.00 до 18.00 планируется отключение электричества в Советском районе в частном секторе поселка Новая Сосновка по улицам: Юсуфа Акчурина, Вишневая, Дорожная, Еловая, Лесная, Машиностроителей, Нагорная, Сиреневая, Сливовая, Спортивная, Степная, Дмитрия Строганова, Шакирджана Тагирова, Яблоневая, а также по улице 1-я Таежная, 27, 29, 31, 33, 35, в поселке Большие Клыки по улицам: Геологов, Мамадышская, Рыбная, Сабинская, Тюлячинская; в поселке Константиновка в частном секторе по улице Кленовая, с 8 по 54, с 9 по 45, и переулку Ягодный, 14, 17.

В это же время света не будет в жилых домах Советского района по улицам Азата Аббасова, 12; Дружбы, 4, 10, 12, Космонавтов, 41, 41а, 47, 49, 49а, 51, 53, 55; Пионерская, 8, Сибирский тракт, 8, 15, 15/2, а также в садовых товариществах «Любитель природы-2», «Маяк», «Радуга-2», «Татпотребсоюз», «Восход», «Республиканская санэпидстанция», «Мечта».